Премьер Грузии указал парламенту на ответственность за развитие демократии
Тбилиси, 14 ноября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. 14 ноября в заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал ситуацию, которая сложилась при обсуждении в парламенте законопроекта о переходе от смешанной избирательной системе к пропорциональной. Гахария выразил надежду, что парламентарии «разделят ответственность перед демократическим развитием страны и каждым гражданином», — заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Премьер напомнил, что пропорциональные выборы с нулевым барьером были политической волей и решением команды, которое призвано ускорить развитие демократических процессов в Грузии.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламент Грузии разработал законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения. В результате 12 и 13 ноября на заседаниях в парламенте не удалось провести голосование. Для принятия поправок в конституцию нужно, чтобы закон одобрили не менее 113 депутатов, при этом у «Грузинской мечты» 104 из 150 мест в парламенте.
В третий раз парламент Грузии намерен провести голосование по законопроекту 14 ноября.