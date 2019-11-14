Тбилиси, 14 ноября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. 14 ноября в заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал ситуацию, которая сложилась при обсуждении в парламенте законопроекта о переходе от смешанной избирательной системе к пропорциональной. Гахария выразил надежду, что парламентарии «разделят ответственность перед демократическим развитием страны и каждым гражданином», — заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Gov.ge Георгий Гахария

«Пропорциональные выборы являются необходимым шагом для демократического развития страны, я надеюсь, что каждый парламентарий, когда будет голосовать, полностью разделит эту ответственность, которая у него есть перед демократическим развитием страны и каждым из наших граждан», — заявил Гахария.

Премьер напомнил, что пропорциональные выборы с нулевым барьером были политической волей и решением команды, которое призвано ускорить развитие демократических процессов в Грузии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламент Грузии разработал законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения. В результате 12 и 13 ноября на заседаниях в парламенте не удалось провести голосование. Для принятия поправок в конституцию нужно, чтобы закон одобрили не менее 113 депутатов, при этом у «Грузинской мечты» 104 из 150 мест в парламенте.

В третий раз парламент Грузии намерен провести голосование по законопроекту 14 ноября.