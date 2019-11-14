Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. В Ростовской области промышленные запасы рыбы на грани исчезновения. Тревогу забили специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Жорж Сёра. Рыбаки. 1883

«Вы спрашиваете меня, где рыба. И, как это ни прискорбно, рыбы нет. Она катастрофически исчезает. Речь именно о наших исконных видах — судак, тарань, рыбец, чехонь. Рыбы нет. Судак, осетровые и чехонь мы запретили ловить, шемая в Красной книге. Запас тарани подходит к границе, за которой промысел также может быть запрещён. Вылов рыбца и леща исчисляется несколькими тоннами. В 1956 году в Азовском бассейне добывали 300 тысяч тонн рыбы в год, сейчас не ловим и трех тысяч», — заявил на заседании морского совета при правительстве Ростовской области руководитель филиала Николай Господарёв (цитата donnews.ru).

По его словам, причина кроется в том числе в малом выпуске промысловых пород рыб, то есть отсутствии пополнения ресурсов. На ситуацию оказывает пагубное влияние также хозяйственная деятельность человека.

Изменить положение в лучшую сторону можно, считают учёные. Для этого необходим комплекс мер.