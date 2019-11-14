Бангкок, 14 ноября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Гражданина России с визой, просроченной на семь лет, выявила полиция Таиланда. Об этом 14 ноября сообщила газета Bangkok Post.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина РФ

По данным журналистов издания, 32-летний Алесей С. пробыл в южноазиатской стране 2861 день или около семи лет и 10 месяцев. Срок действия визы гражданина России истек 11 февраля 2012 года.

Согласно законам Таиланда, гражданину России теперь будет запрещен въезд на территорию страны в течение десяти лет.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре минтуризм Таиланда отметил рост потока туристов в страну на 10%.