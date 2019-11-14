Иркутск, 14 ноября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В некоторых органах власти Иркутской области количество «руководителей» превышает действующие нормативы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Заксобрания, об этом заявила аудитор Контрольно-счетной палаты Приангарья Ксения Корень.

Советский плакат. Каждая лишняя должность — помеха делу

Отмечается, что число руководителей не должно превышать 15% от штата, если общее количество работников составляет менее 95 человек, и 20%, если сотрудников больше.

«Превышение норматива было отмечено в агентстве по туризму — в 2,6 раза, в министерстве по молодежной политике — в 2,9 раза», — отметили в Заксобрании.

В аппарате губернатора региона, управделами и архивном агентстве высока доля должностей «главной» и «высшей» группы. В министерстве социального развития больше половины сотрудников — 58,5% — занимают «старшие группы должностей», в минсельхозе таковых 30,7%.

Всё это, по мнению Счётной палаты, влияет на объёмы расходов областного бюджета на содержание этих органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, по проекту бюджета на 2020 год доходы планируются на уровне 176,1 млрд рублей, расходы — 184,6 млрд. Таким образом, бюджетный дефицит может составить более восьми млрд рублей.

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