Екатеринбург, 14 ноября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. В Свердловской области снова ожидается сильный снегопад. С предупреждением выступили синоптики.

Герасимов С. В. Зима. 1939

15 ноября особенно сильный снегопад пройдёт в горах и на севере региона. Как отмечают в МЧС. штормовое предупреждение направлено в муниципалитеты. Соответствующие службы готовы к стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября мощный снегопад прошёл в Екатеринбурге и пригородах. На дорогах возникали заторы.