Бурджанадзе призвала Иванишливи не провоцировать новую «революцию роз»
Тбилиси, 14 ноября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Председатель оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе заявляет, что Грузии стране грозит дестабилизация, если власти не примут обещанный ранее закон о переходе со смешанной на пропорциональную систему выборов.
Бурджанадзе напомнила, что переход на пропорциональную систему выборов является давним требованием оппозиции, и провести реформу обещали правящая партия обещала еще в ходе предвыборной кампании. Она отметила, что обещание реформы председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили после беспорядков в Тбилиси в июне нынешнего года получило одобрение грузинского общества, политических сил, западных структур и Евросоюза, и теперь правящая партия лишь разыгрывает спектакль для того, чтобы не менять избирательную систему.
Экс-спикер отметила, что в вопросе об изменении избирательной системы оппозиция объединилась и ждет правильного решения Иванишвили. В противном случае, предупредила Бурджанадзе, неизбежны серьезные потрясения.
Напомним, парламент разработал законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения. В результате 12 и 13 ноября на заседаниях в парламенте не удалось провести голосование. Для принятия поправок в конституцию нужно, чтобы закон одобрили не менее 113 депутатов, при этом у «Грузинской мечты» 104 из 150 мест в парламенте.
Голосование по законопроекту назначено на 14 ноября.