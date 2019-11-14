Киев, 14 ноября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. С России будут сняты санкции независимо от того, будет ли Украина выполнять Минские соглашения или нет, заявил политолог Вадим Карасёв 13 ноября в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он отметил, что если встреча в нормандском формате не состоится в ближайшее время, то она произойдёт только в средине февраля 2020 года.

«Состоится встреча, не состоится — санкции будут начинать снимать в конце декабря, в начале января», — считает Карасёв.

Поскольку санкции будут сняты в любом случае, то для Украины важно то, начнётся ли мирный процесс в Донбассе и нормализация отношений с Россией или нет, отметил эксперт.

Карасёв напомнил, что у Украины нет иного варианта, кроме как выполнять Минские соглашения и предъявлять конкретные результаты их выполнения.

«Ну что придумывать? Какие-то планы «А», планы «Б», заморозки… Нет другого плана, кроме Минского плана, который Украина согласовала в 2015 году», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае снятия антироссийских санкций, Украина рассчитывает получить от Евросоюза компенсации.