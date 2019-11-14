Канберра, 14 ноября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В общей сложности четыре человека погибли в результате лесных пожаров на востоке Австралии, сообщает Sindonews.

skeeze Огонь в лесу

Издание отмечает, что тело четвертого человека было найдено в сожженной области в Новом Южном Уэльсе. Тело было обнаружено недалеко от города Кемпси.

На прошлой неделе пожар также уничтожил миллион гектаров сельскохозяйственных угодий. Этот пожар усиливается из-за засушливых условий после трехлетней засухи. За последние несколько дней в одном только штате Новый Южный Уэльс пожар разрушил до 300 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вертолет, тушивший лесной пожар в штате Квинсленд в Австралии, потерпел крушение.