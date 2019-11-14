Москва, 14 ноября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Железнодорожные перевозки откроют огромные возможности для сбыта российской продукции агропромышленного комплекса, в первую очередь мяса птицы, в Китай. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Следующим этапом будет развитие железнодорожных перевозок. Кто-то с опаской, кто-то с интригой ждёт решения вопроса взаимодействия Китая и Соединённых Штатов Америки. Бразилия уже не первый год является номер один поставщиком мяса птицы. Но мы прекрасно понимаем, что все каналы сбыта для этих стран — это морские порты. Для нас это уникальная возможность», — заявил Лахтюхов.

Ключевыми транспортными узлами для российских поставок он назвал города Чунцин в центральном Китае и Чэнду в провинции Сычуань.