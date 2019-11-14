Вашингтон, 14 ноября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Американские теннисисты Майк и Боб Брайаны завершат спортивную карьеру в 2020 году. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба АТР.

Basheer Tome Теннисный матч

Отмечается, что последним турниром для братьев Брайанов станет Открытый чемпионат США (US Open) 2020 года.

Напомним, братья Брайаны являются одними из лучших теннисистов в истории в парном разряде. Они стали олимпийскими чемпионами в 2012 году в Лондоне, а также 16 раз побеждали на турнирах серии «Большого шлема».