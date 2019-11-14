Оренбург, 14 ноября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В Оренбурге 14 ноября, в преддверии дня рождения великого российского лексикографа Владимира Даля, появился новый арт-объект — памятник словарю Даля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Orenburg-gov.ru На церемонии открытия памятника словарю Даля

«Сегодня у нас знаменательное для области и города событие. Для памятника абсолютно правильно выбрано место на главной пешеходной улице, где гуляют много оренбуржцев, место, которое с каждым годом будет преображаться и станет излюбленным для горожан. Не сомневаюсь, что арт-объект станет центром притяжения для оренбуржцев и гостей города. И мы гордимся тем, что идея создать памятник словарю Даля родилась и воплотилась у нас в Оренбуржье», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Памятник главному труду жизни ученого («Толковому словарю живого великорусского языка») — это бронзовая композиция, в которой запечатлены первое издание словаря в четырех томах, чернильница с гусиным пером, свеча и портрет самого Владимира Даля. Арт-объект представил оренбургский скульптор Александр Сукманов.

«Вклад Владимира Даля в развитие отечественной лексикографии неоценим. Именно поэтому на протяжении многих лет мы проводим в день его рождения, 22 ноября, всероссийский праздник — День словаря, а в настоящее время готовится Указ Президента Российской Федерации об установления этой памятной даты», — сказал председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово», член Совета при президенте РФ по русскому языку Константин Деревянко.

Организатор всероссийского конкурса «Культурный след», исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия изучению современной культуры и литературы «Живая классика» Марина Смирнова убеждена, что памятник Толковому словарю Даля послужит отправной точкой для развития нового туристического и культурного бренда Оренбургской области.

Напомним, проект памятника «Толковому словарю живого великорусского языка» стал победителем Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след». В конкурсе участвовало более 550 проектов из 74 регионов России. Инициатором установки необычного арт-объекта выступил Оренбургский благотворительный фонд «Евразия». По словам его руководителя Игоря Храмова, идея установки памятника словарю Даля возникла девять лет назад, но лишь сегодня благодаря коллегам из «Родного слова» и «Живой классики» появилась возможность реализовать ее в самом сердце Оренбурга.

Игорь Храмов поблагодарил за участие в трехмесячном интернет-голосовании как самих оренбуржцев, так и людей, живущих по всему миру, поддержавших проект. Свои голоса отдали такие видные деятели культуры, как Давид Тухманов и Юрий Ряшенцев, Марк Розовский, Юлий Ким, Юрий Поляков, Гарри Бардин, Юрий Энтин. Проект поддержали «Литературная газета», студенты Киргизско-российского славянского университета, ценители русского слова из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Открытие памятника в Оренбурге предвосхищает серию мероприятий, посвященных празднованию Дня словаря. На территории всех субъектов Российской Федерации будут организованы выставки словарей и энциклопедий, проведены словарные уроки и мастер-классы современных российских лексикографов.

Фонд «Евразия» совместно с Оренбургским государственным педагогическим университетом после открытия памятника провели презентацию «Оренбургского областного словаря» в конференц-зале библиотеки. Владимир Даль собирал словарный материал на протяжении восьми лет своей службы в Оренбурге. Оренбургский ученый Борис Моисеев посвятил этой теме десятилетия. «Областной словарь», в который вошли около 7 тысяч слов и словосочетаний, характеризующих диалектное многообразие Оренбуржья, стал подарком и к столетию университета, и к 275-летию Оренбургской губернии и 85-летию Оренбургской области. Книга вышла в Оренбургском книжном издательстве им. Г. П. Донковцева тиражом 1 тысяча экземпляров.