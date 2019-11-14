Санкт-Петербург, 14 ноября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В социальной сети «ВКонтакте» появится возможность ставить дизлайки. Об этом рассказала пресс-служба платформы на своей странице 13 ноября.

Цитата из видео «Гладиатор» реж Ридли Скотт. США, Великобритания, Мальта, Марокко. 2000 Палец вниз

Ставить дизлайки можно будет в комментариях к текстовым постам, фотографиям и видеозаписям. В социальной сети также появится новый сервис под названием VK Donut, с его помощью пользователи смогут финансово поддерживать любимых авторов.

Напомним, социальная сеть «ВКонтакте» была создана в 2006 году. Её разработкой занимался российский программист Павел Дуров.