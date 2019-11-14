Краснодар, 14 ноября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Около 750 лифтов в 297 многоквартирных домах планируется заменить в многоквартирных домах на территории Краснодарского края до конца 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре краевой администрации со ссылкой на региональное министерство ТЭК и ЖКХ.

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«Уже отремонтировано 702 лифта. Подрядчики заменили старые подъемники на новые, отремонтировали двигатели, лебедки и машинные отделения. Еще 42 объекта находятся на завершающем этапе реконструкции», — сообщили в ведомстве.

На 2020 год запланирована замена ещё 774 лифтов — новые лифты появятся в многоквартирных домах Краснодара, Новороссийска, Анапа, Геленджика, Армавире, а также Северского, Ейского и Белореченского районов. В Сочи к работам планируют приступить ещё до конца 2019 года — подрядчики уже определены.

Отметим, что ранее в администрации Краснодара заявляли о затягивании сроков по замене лифтов по вине подрядной организации — штраф, начисленный подрядчику, составил более 35 млн рублей.