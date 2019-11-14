Алтайский край, 14 ноября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Многолетняя проблема с отоплением, ради решения который жительнице алтайского села Санниково пришлось броситься в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву, разрешилось в течение суток. Как сообщает официальный сайт Алтайского края, власти региона уже изыскали порядка 20−25 млн рублей для реконструкции системы горячего водоснабжения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«По решению губернатора Алтайского края для реконструкции системы теплоснабжения села Санниково с целью возобновления подачи горячего водоснабжения для домов микрорайона Центральный №40/1, 40/2 и 60 Первомайскому району будет оказана финансовая помощь», — сегодня 14 ноября, министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

По его словам, до конца 2020 года на эти деньги будут осуществлены все необходимые работы по восстановлению горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Для этого потребуется модернизация газовой котельной и перекладка системы горячего водоснабжения.

Напомним, 12 и 13 ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев работал в Сибири. В Барнаул он приехал на поезде из Новосибирска. На следующий день после встречи с губернатором Виктором Томенко он провёл совещание о развитии сельских территорий в алтайском селе Алтайском селе Санниково. В тот момент, когда глава села рассказывал Дмитрию Медведеву о том, как всё хорошо, к нему буквально под ноги упала Татьяна Кадукина, которая рассказала что уже несколько лет в их доме отсутствует горячая вода.

«Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная вот у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года. Я обращалась к Томенко (губернатор). Его же люди не допускают!», — пожаловалась женщина.

Дмитрий Медведев порекомендовал Виктору Томенко решить проблему.

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