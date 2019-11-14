Москва, 14 ноября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В московский арбитраж поступил иск Минобороны России к крупнейшей компании России, выпускающей самолёты спецназначения и ракетоносцы-бомбардировщики, — ПАО «Туполев». Иск пока не принят к производству и суть спора неизвестна, но сумма по нему превышает 4,6 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Иск поступил 13 ноября 2019 года, сумма — 4643 866 466,87 рубля.

Также 26 ноября 2019 года арбитраж начнёт слушания по другому иску министерства к ПАО, поданному в конце октября 2019 года. В нём сумма претензий составляет 122 770 065,3 рубля. Подробности спора пока не расскрываются.

В начале октября Минобороны РФ также потребовало с ПАО по другому делу взыскания «неустойки по государственному контракту №15/474/СО от 27.11.2016 г. в размере 4 860 578 руб. 01 коп». Слушания назначены на 19 ноября 2019 года.

Напомним, ПАО является головной компанией дивизиона Объединённой авиастроительной корпорации. Один из филиалов ПАО работает в Казани. В сентябре 2019 года из-за нарушений при реконструкции помещений в Татарии компанию привлекли к административной ответственности.

Филиалы ПАО есть также в Самаре, Ульяновске, Таганроге, Ахтубинске, Рязани, Санкт-Петербурге и Жуковском.