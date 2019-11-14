Оренбург, 14 ноября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратора потребовала через суд провести противоаварийные работы в здании школы № 3, которое является памятником архитектуры и градостроительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Http://oosh3.ucoz.ru/ Объект культурного наследия

Судебная инстанция признала бездействием чиновников мэрии, а также администрации незаконным и дала один год на исправление ситуации. В частности, на объекте культурного наследия необходимо провести первоочередные противоаварийные работы: устранить разрушения на карнизах стен, организовать водосток, восстановить декор главного фасада здания. Решении суда в законную силу не вступило.

Стоит отметить, памятник архитектуры расположен на ул. Советской, 7. С 987 года здание под госохраной. Сейчас в здании находится общеобразовательная школа № 3, ранее находилась Комиссия пограничная (школа киргизская).

В конце июля 2019 года Инспекция госохраны объектов культурного наследия Оренбургской области заявила, что имеется согласованный с министерством культуры и внешних связей Оренбургской области проект реставрационных работ, заключение государственной историко-культурной экспертизы и проект устройства инженерных сетей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, образовательный процесс в здании приостановлен из-за аварийного состояния объекта.