Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Перестрелка, произошедшая на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области 22 октября 2019 года, потребует корректировки регионального законодательства. Так прокомментировал трагедию, к которой привёл земельный спор, донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

«В ближайшее время состоится координационный совет при губернаторе, на котором будет обсуждаться это резонансное преступление и меры, которые необходимо принять для недопущения подобных трагедий. Вероятно, потребуется корректировка регионального законодательства. Вопрос находится на моём личном контроле и постоянном сопровождении», — сказал глава региона в эфире телепрограммы «Главные о главном» на телеканале «Дон 24».

ИА REGNUM ранее сообщало, что по уголовному делу по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» удалось задержать четверых предполагаемых участников перестрелки. Ещё трое находятся в розыске.

Напомним, что в результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек.