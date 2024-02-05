Уфа, 14 ноября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Размер долгов по заработной плате в Башкирии на 1 ноября составляет около 673 миллионов рублей. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции труда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По сообщению пресс-службы ведомства, такую сумму должны 107 предприятий республики своим 10,6 тысячам сотрудникам.

Отмечается, что предприятиям ООО «ЭнергоТехСервис» (г. Уфа), ООО «Нефтепроводмеханизация» и ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания», которые находятся на стадии банкротства, так и не удается снизить сумму задолженности. Они задержали работникам зарплату на сумму 53,4 млн, 46 млн и 43,3 млн рублей соответственно.

Среди «экономически активных» предприятий первую строчку рейтинга занимает уфимское ООО «Приволжэнерго» с задолженностью по зарплате перед 166 работниками на сумму 101,9 миллионов рублей.

Отмечается, что всего за месяц благодаря принятым мерам в Башкирии было погашено 17,3 миллиона рублей задолженности по зарплате.