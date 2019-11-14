Санкт-Петербург, 14 ноября, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Новейший учебно-тренировочный комплекс для подготовки командиров надводных кораблей, подводных лодок, а также флагманских специалистов соединений Военно-морского флота открыт 14 ноября в Военном институте дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ России.

Дарья Драй ИА REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов

Комплекс работает с использованием самого современного программного обеспечения, моделирующего максимально реалистичные навигационные и гидрометеорологические особенности морских районов. Обстановка отражается на экранах-панелях панорамного типа.

«Военно-морской флот России всегда был, есть и будет Океанским флотом. Это требует от нас постоянного развития всей системы профессиональной подготовки, анализа полученного опыта, включая опыт боевых действий, полученный при нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики», — отметил главком ВМФ адмирал Николай Евменов, слова которого приводит пресс-служба ВМФ.

Начало функционирования учебно-тренажерного комплекса было приурочено к 145-летию со дня образования Высших специальных офицерских классов командного состава ВМФ (ВСОК ВМФ), правопреемником которых является Военный институт дополнительного профессионального образования Военного Учебно-Научного центра ВМФ.