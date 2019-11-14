Москва, 14 ноября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Появилась информация об убийстве в Москве 40-летнего общественного деятеля Ашота Боляна, бывшего чемпиона мира по тайскому боксу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Тело мужчины, по данным источника, было найдено на Нахимовском проспекте возле автомобиля «Инфинити». Преступники обстреляли машину, и бывший спортсмен погиб на месте.

По данным газеты «Московский комсомолец», труп Ашота Боляна обнаружил один из автомобилистов на парковке у жилого дома 13 ноября в 20:15.

Болян занимал пост главы Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и Департамента спорта Всемирного армянского конгресса.