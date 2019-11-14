Москва, 14 ноября, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Рыночная картина для российской валюты становится с каждым днем все хуже. В начале недели из-за жестких заявлений Дональда Трампа по Китаю рубль к доллару США упал ниже ключевой отметки в 64,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

ИА REGNUM Рубль

«Казалось, что все еще можно отыграть, но 13 ноября Минфин России признал аукцион по размещению ОФЗ не состоявшимся, из-за роста волатильности на российском долговом рынке.

Рубль в самый неподходящий момент лишился своей привычной поддержки, а плохие сигналы продолжили сыпаться на него, но на этот раз из Азии. Сегодня, 14 ноября, рано утром были опубликованы провальные макроэкономические данные сразу по двум крупнейшим экономикам региона.

Так, в Японии темпы роста ВВП в годовом выражении обвалились с 1,8% до 0,2%, а в Китае рост промышленного производства за октябрь сократился с 5,8% сразу до 4,7%.

Этого негатива уже достаточно, чтобы сегодняшние торги, проходили под флагом бегства от рисков.

Если к этому добавится и плохая европейская макроэкономическая статистика, публикация которой запланирована на первую половину дня, то бегство может превратиться и в панику.

В первом случае курс рубля к американскому доллару может сместиться к верхней границе диапазона 64,20−64,80, а во втором — добраться до отметки в 65,00», — полагает эксперт.

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