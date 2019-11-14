Москва, 14 ноября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из-за рубежа рассмотрит попытки оказывать влияние на региональную повестку. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Госдума

«Сегодня комиссия обсудит выявленные факты иностранного вмешательства в ситуацию в ряде российских федеральных округов и информацию о попытках оказывать влияние на региональную повестку», — сказал Пискарёв.

Ранее он сообщил, что в комиссию поступает много материалов не только по Москве, но и по другим субъектам РФ.

«Мы расширим нашу географию. У нас есть и по Красноярску, и по Уралу (Екатеринбург) есть материалы. Мы увлеклись Москвой, но это далеко не всё, что нам необходимо знать», — отметил он.

Обсуждение пройдет в закрытом для СМИ режиме.

Читайте также: Госдума исследует иностранное вмешательство в Красноярске и на Урале

В Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран.