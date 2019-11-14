Москва, 14 ноября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России (СКР) закончили расследование уголовного дела по факту крушения авиалайнера Boeing в аэропорту Казани в 2013 году, жертвами которого стало 50 человек. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Иллюминатор самолета

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе воздушного судна «Боинг 737−500» в международном аэропорту города Казани в ноябре 2013 года», — говорится в сообщении и напоминается, что в результате катастрофы погибло 50 человек, в числе которых 6 членов экипажа самолёта.

Также в нем отмечается, что уголовное преследование в отношении пилотов прекращено из-за их смерти в результате катастрофы.

Кроме этого, уточняется, что генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Татарстан» Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Шавкату Умарову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — заключается в сообщении пресс-службы СКР.

Напомним, авиакатастрофа в Казани произошла 17 ноября 2013 года. Лайнер авиакомпании «Татарстан», который выполнял рейс из Москвы, упал при посадке в аэропорту Казани во время ухода на второй круг. В результате крушения погибли все находившиеся на борту люди — 44 пассажира и 6 членов экипажа, в том числе — глава республиканского управления ФСБ Александр Антонов и сын главы Татарии Ирек Минниханов.