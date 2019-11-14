Туск — представитель лоббистского «зонтика»: проблема не в России
Москва, 14 ноября, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Стратегическая проблема Европы — это брюссельские бюрократы, которые уже давно игнорируют единые стратегические цели Евросоюза и действуют как лоббисты своих стран и отдельных компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление Туска.
(сс) European People's Party
Дональд Туск
«Председатель Евросовета Дональд Туск ориентирован на защиту интересов своей Родины — Польши, пусть даже в ущерб той же Германии.
В Брюсселе действуют более 200 юридических компаний, лоббирующих интересы стран и бизнесов, проталкивая разнообразные законы и директивы.
Над этими фирмами и чиновниками из Брюсселя есть политический зонтик, увлекающийся спекулятивными экзерсисами. Туск — это представитель этого лоббистского зонтика», — высказал своё мнение политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что странам Европы приходилось постоянно напоминать, что надо воспринимать Россию как стратегическую проблему.
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