Ярославль, 14 ноября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля постановил взыскать с мэрии Ярославля 3 млн 118 тыс рублей, чтобы исполнить решение суда 2014 года о проведении ремонта в жилом доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Аварийный дом

В июне 2014 года суд обязал мэрию провести в течение года провести капитальный ремонт крыши и инженерной электросистемы дома истца. Согласно федеральному закону «О приватизации жилищного фонда», при приватизации жилье должно было передаваться гражданам в исправном состоянии. Если же этого не произошло, местные власти обязаны провести ремонт.

Но мэрия не исполнила решение суда более пяти лет. Тогда житель Ярославля обратился в суд повторно. Он попросил изменить порядок исполнения решения суда «заменив обязанность мэрии г. Ярославля выполнить капитальный ремонт многоквартирного жилого дома () перечислением денежных средств на расчетный счет ОАО «Ремонтно-эксплуатационный участок № 2» в срок не позднее трех месяцев с момента подписания акта выполненных работ.»

Иначе говоря, житель решил сам найти подрядчика и выполнить все работы в доме. А с мэрии взыскать уже «живые» деньги. Кировский суд согласился с этим и своим определением изменил порядок исполнения решения. Мэрия пыталась обжаловать решение суда, но проиграла. Если решение о выполнении ремонта власти могут не выполнять годами, то снять деньги со счета мэрии значительно проще.

Ситуация типична для Ярославля. В настоящее время судами вынесено около 130 решений о капитальном ремонте жилых домов на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Если другие ярославцы последуют примеру истца, это может нанести существенный урон дефицитному бюджету города. И упросить жизнь людям, годами ожидающих ремонта.