Вашингтон, 14 ноября, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Министерство энергетики США повысило в результате пересмотра свой прогноз по нефтедобыче на 2020 год на 120 тысяч баррелей в сутки. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба американского энергетического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно этим данным, ежесуточная нефтедобыча в США в текущем году выросла до 12,29 баррелей в сутки, а пересмотренный прогноз по добыче на 2020 год составил 13,29 млн баррелей в сутки.

Кроме этого ежесуточная нефтедобыча в США в октябре составила 12,88 млн баррелей, а прогнозируемая на ноябрь — 13,03 млн баррелей.

Также по данным пресс-службы, в сентябре и октябре текущего года экспорт нефти США превысил импорт на 140 тыс. и 550 тыс. баррелей в сутки соответственно. Это зафиксировано впервые со начала сбора таких данных в 1949 году.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на скорое заключение торгового соглашения США и Китая.