Санниково, Алтайский край, 14 ноября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Видео о том, том как жительница алтайского села Санниково падает на колени перед приехавшим в этот населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым, прокомментировал общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. По его мнению, сюжет «доброго царя и проклятых бояр» сработал, но гораздо важнее то, что принесёт Алтайскому краю сам визит высокого гостя.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Как-то с юности помню визиты наших «вождей» в Алтайский край. Так, приезд Брежнева и встреча его с нашим первым секретарем Георгиевым в 1972 году ознаменовался не только появлением университета, но и до сих пор в Барнауле бегают чешские трамвайчики.

Приезд Ельцина и работа с ним главы Райфикешта ознаменовались знаменитой «триадой» — «мост-газ-Семипалатинская программа», которую много лет готовил глава Барнаула Мельников и ученые медики. Визиты Медведева — Путина — Голиковой — Скворцовой, к сожалению, памятны тем, что губернатор Карлин водил их несколько лет по фундаменту строящегося федерального центра травматологии. Карлин поверил федералам, и край сделал фундамент с коммуникациями для центра, но оказалось, что обещанных федералами блоков надо ждать много лет, и край «спалил» не один миллион на охрану фундамента.

Вот и новый визит премьера Медведева. Естественно, возникает вопрос: «А что в сухом остатке?». К сожалению, сработал пока только пиар-компонент, когда все СМИ отметили, что жительница села Санниково «пала на колени» перед Медведевым. Что же, пиар-фрагмент удачный. Не всем же падать на колени перед Путиным, надо и перед Медведевым. Так что сюжет «доброго царя и проклятых бояр» сработал.

Но если серьезно, то понимаю, что построили многоэтажные дома в пригороде, а на «циркуляционную систему» горячего водоснабжения не хватило денег. Кстати, все «хрущевки» по всей стране до сих пор не имеют циркуляции, и до горячей воды надо несколько часов сливать воду.

В городе домов-то много, и все быстро сливают, а вот в деревне дома стоят одинокие. Но вот хотелось бы предложить и депутатам, и Общественной палате, и клубу «2030», и общественным Советам министерств выяснить все-таки: «А что в сухом остатке?», кроме падения на колени бедного инвалида перед «царем»?» — отмечает алтайский общественник.

Напомним, в течение двух дней — 12 и 13 ноября — глава российского правительства Дмитрий Медведев работал в Сибири. Вначале он посетил Новосибирск, а затем на поезде приехал в Барнаул. На следующий день он провёл совещание в алтайском селе Санниково, где обсуждалось развитие села.

В тот момент, когда глава сельсовета рассказывал российскому премьер-министру о том, как всё хорошо, ему под ноги буквально бросилась и местная жительница, которая сообщила, что уже несколько лет живёт в доме без отопления. Следственные органы уже заявили о проведении до следственной проверки по данному факту.

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