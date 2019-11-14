Москва, 14 ноября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Зарплатные ожидания жителей России в сегменте линейного персонала оказались в среднем на 6% ниже, чем у мигрантов. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы Worki, входящего в Mail.ru Group.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

К меньшим ожиданиям со стороны жителей РФ привела конкуренция на рынке труда. Наибольшая разница в запрашиваемых зарплатах — на 14% — отмечена у водителей. Мигранты в среднем по России хотели бы получать 54,5 тыс. рублей в месяц, тогда как местные водители — 47 тыс. рублей.

Самый небольшой разрыв — на вакансиях продавца и администратора. Жители России надеются на зарплату в 25 тыс. рублей, мигранты желают получать на 500 рублей больше.

Эксперты проанализировали 1,7 млн откликов соискателей на линейные вакансии в октябре и ноябре 2019 года. Речь идет о местах кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов, курьеров и администраторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты назвали самые востребованные в IT-сфере профессии в 2020 году.

Читайте также: Спрос растет: названы самые востребованные IT-профессии в 2020 году