Москва, 14 ноября, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в очередной раз напомнил миру о незавершенных торговых войнах, пригрозив Китаю новыми санкциями. Но рано или поздно торговая сделка между США и Китаем будет заключена, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя заявление Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, Трамп отметил, что дипломаты совсем близко подошли к подписанию первой фазы торговой сделки. Это рынки знали и раньше, но всерьез рассчитывали, что Трамп в своей речи даст более предметные указания на время подписания соглашения.

Американский же президент снова обратил внимание на то, что Штаты подпишут соглашение только в том случае, если оно будет им выгодно. И если вдруг Китай на сделку не пойдет, импортные тарифы для компаний этой страны будут значительно увеличены.

Да, конечно, Трамп — мастер вербального шантажа, так уж повелось. Обычно биржевые реакции на подобные заявления весьма бурные, но инвесторам порядком надоела бесконечная история с торговой войной, которая зашла в тупик.

Словесной агрессией Трамп только нервирует Китай и не позволяет подойти ближе к соглашению. На самом деле, сделка нужна обеим сторонам, и раз так, то рано или поздно она будет заключена», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало, президент США Дональд Трамп заявил, что США близки к подписанию «первой фазы» торговой сделки с Китаем. Он добавил, что согласится на сделку только, если она будет выгодна Штатам.

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