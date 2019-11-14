Чита, 14 ноября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Последние сутки выдались невероятно трагичными в Агинском районе Забайкальского края. Там произошло сразу два серьезных ДТП, в которых погибли 11 человек. В связи с этим глава регионаАлександр Осипов объявил 15 ноября днём траура по погибшим и выразил соболезнования семьям.

Иван Шилов ИА REGNUM Поминальные свечи

«Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. По происшествиям сейчас работают следственные органы, будут сделаны все необходимые выводы. Хочу ещё раз обратить внимание водителей на необходимость соблюдения ПДД», — сказал Александр Осипов.

Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 по местному времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения. Региональное СУ СК проводит доследственную проверку.

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Ещё одна авария произошла накануне вечером, в 21:50 (15:50 мск). По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили Honda Prelude и Lexus. Погибли четверо человек, ещё двое получили травмы.

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