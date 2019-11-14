Ханты-Мансийск, 14 ноября, 2019, 08:30 — ИА Регнум. В Югре компания «РН-Уватнефтегаз» открыла новое нефтяное месторождение под названием Сосновое. Его суммарные запасы составляют 2 4,2 млн тонн нефти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики ПАО «НК «Роснефть».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сосновое месторождение расположено в ХМАО в пределах лицензионного участка Юганский-12. Здесь планируется продолжить доразведку Соснового месторождения и провести здесь сейсморазведку 3D, а также бурение ещё двух поисковых скважин.

Отмечается, что Сосновое месторождение расположено недалеко от Протозановского хаба, использование инфраструктуры которого в ходе разработки нового месторождения даст значительный синергетический эффект.