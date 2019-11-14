Москва, 14 ноября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Рубль 13 ноября ушел в отрицательную область с открытия торгов на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Российская валюта находилась под давлением до тех пор, пока цена на нефть не развернулись вверх. Нефть сорта Brent подорожала на 2,4% на заявлениях ОПЕК, что картель не видит признаков глобальной рецессии в США.

Доллар США торговался стабильно после того, как потребительские цены в октябре оказались выше прогнозных оценок, чем ожидалось, и председатель ФРС США Джером Пауэлл положительно высказался относительно состояния американской экономики.

Завершились торги ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль поднялась на 0,19%, до 64,35 руб., евро/рубль — на 0,14%, до 70,78 руб., фунт/рубль — на 0,23%, до 82,66 руб.

Сегодня, 14 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Рост слабый, потому что китайская статистика оказалась хуже ожиданий рынка. Розничные продажи и промышленное производство в Китае за октябрь показали сильное снижение. Розничные продажи сократились до 7,2% (прогноз был 7,9%), промышленное производство — до 4,7% (прогноз был 5,4%).

На торгах в Азии основные валюты торгуются в минусе по отношению к доллару США, поэтому от рубля не стоит ждать укрепления. Пара доллар/рубль может опуститься до 64,20 руб. Ближайшая целевая область — 64,75 руб.

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