Кемерово, 14 ноября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. В Кузбассе за неделю с 4 по 10 ноября 2019 года в медицинские организации с признаками ОРВИ обратились 9,4 тыс. человек, их них 75,8% — дети. По сравнению с предыдущей неделей число больных уменьшилосьна 7,4% (или на 756 случаев). Такие данные ИА REGNUM привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

ОРВИ

Отмечается, что причиной заболевания по-прежнему являются вирусы негриппозной этиологии с доминированием вирусов парагриппа.

По данным на 11 ноября от гриппа привито 1,086 тыс. кемеровчан — 40,6% от численности населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, на 5 ноября было привито 995,2 тыс. кемеровчан — 37,2% от численности. На неделе с 28 октября по 3 ноября в больницы с признаками ОРВИ обратились 10 199 жителей Кемеровской области.