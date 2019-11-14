Копейск, Челябинская область, 14 ноября, 2019, 07:53 — ИА Регнум. В челябинском Копейске местный гражданин получил срок за разглашение данных сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ.

Printmeposter.com Вынесен приговор

Следователи считают, что гражданин получал от операторов в обмен на деньги сведения о номерах. А после продавал эти данные. Всего он сумел получить данные о нескольких сотнях абонентов.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Суд назначил гражданину два года условно.