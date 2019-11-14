Пекин, 14 ноября, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Цены на большинство средств производства в Китае упали в цене с начала ноября 2019 года относительно предыдущих десяти отчетных дней, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

23yy.com Юань

Из 50 ключевых товаров, находящихся под наблюдением властей Китая, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, 30 убавили в цене в период с 1 по 10 ноября, в то время как другие 17 прибавили в цене и ещё три — остались на прежнем уровне, сообщили в национальном бюро статистики КНР.

Цены на живых свиней снизились на 3,4%, в то время как сжиженный природный газ подорожал на 10,5%. Отметим, что замеры осуществляются каждые 10 дней и базируются на изучении почти 1700 оптовых продавцов и дистрибьюторов в 24 регионах Китая уровня провинции.