Чита, 14 ноября, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Коммунальная авария оставила без тепла четыре одноэтажных дома и школу в селе Дунаево Сретенского района Забайкальского края. Как пояснил исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Андрей Гурулев, который находится сейчас на месте аварии, в настоящее время запущен резервный котел, но этого недостаточно для поддержания нужной температуры. Отопление жилого фонда не приостановлено.

Правительство Забайкальского края Ремонт котельной. Забайкальский край

«В трех домах топим дровами, в доме, где нет такой возможности, поставили обогреватели», — пояснил чиновник. По его словам, к 16:00 часам по местному времени на грузовой машине будет доставлен исправный котел.

«До конца дня установим его в котельной и смонтируем, планируется восстановить работу объекта, дать тепло в дома и школу утром 15 ноября», — заявил Андрей Гурулев.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Забайкалье опустилась до -25 °C.

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