Оса, Пермский край, 14 ноября, 2019, 06:54 — ИА Регнум. Осинский район Пермского края, который в рамках реформы трансформировался в городской округ, лишился финансирования, поскольку его счета заблокировали. Блокировка произошла из-за политического конфликта действующего главы района Якова Лузянина и исполняющего полномочия главы Осинского городского округа Алексея Григорьева, сообщает «URA.RU».

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

По данным СМИ, финансирование прекращено с 11 ноября. В результате бюджетники не получают зарплату, а исполнение всех муниципальных контрактов оказалось также заблокированным.

Осинский городской округ образован в феврале 2019 года. В министерстве территориального развития Прикамья указали на незаконные действия депутатов местной думы. Депутатский корпус принял преждевременное решение о ликвидации районной администрации, которое заблокировало ее работу. Действия депутатов Осинской гордумы обжалуются прокуратурой в судебном порядке, сообщает издание «Коммерсантъ».

Согласно законодательству, решение о ликвидации района должно приниматься, когда будет избран по итогам конкурса глава нового городского округа и сформирована новая администрация.