Мехико, 14 ноября, 2019, 06:14 — ИА Регнум. Государственный переворот в Боливии стал результатом заговора сил в США, заявил 14 ноября бывший президент Боливии Эво Моралес на своей странице в Twitter.

Sebastian Baryli Эво Моралес

«Государственный переворот, который приводит к гибели моих боливийских братьев, — это политический и экономический заговор, исходящий из США», — написал он.

Моралес добавил, что осуждает решение президента США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правое правительство Боливии. Исполняющей обязанности президента республики, напомним, стала второй заместитель председателя верхней палаты парламента Боливии Жанин Аньес.

Боливийский лидер объявил о своей отставке 10 ноября на фоне протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов.

Ранее США выступили с поддержкой требования Организации Американских Государств (ОАГ) о проведении новых общенациональных выборов в Боливии и поддержали действия Аньес на посту временного президента республики.