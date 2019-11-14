Владивосток, 14 ноября, 2019, 06:15 — ИА Регнум. Вирус Африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен у диких кабанов на территории Лесозаводского городского округа в Приморском крае. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Кабан

В протоколе Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, датированном 13 ноября, подтверждается, что при исследовании патматериала дикого кабана, обнаруженного в Лесозаводском городском округе, неподалёку от села Ружино, выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы.

Напомним, в трех районах Приморского края — Ханкайском, Лесозаводском и Пожарском — продолжаются карантинные мероприятия. В настоящее время очаги АЧС обнаружены на территории региона только в дикой природе. На фермерских хозяйствах опасного вируса не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение, произошедшее в соседнем регионе — Амурской области — летом и осенью 2019 года, принесло африканскую чуму свиней, общий ущерб региона от которой превысил 1 млрд рублей.

Африканская чума свиней поражает только свиней и не передается другим животным или человеку.

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