Рамалла , 14 ноября, 2019, 06:11 — ИА Регнум. 32 человека погибли в результате ударов, совершенных ВВС Израиля по территории сектора Газа. Об этом 14 ноября сообщает AFP со ссылкой на палестинские власти.

U.S. Marine Corps Авиаудар

В числе жертв оказались трое подростков. Еще шесть погибших являлись членами одной семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, число ракет, выпущенных из сектора Газа с утра 12 ноября по израильской территории, достигло 360 единиц.