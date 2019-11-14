Благовещенск, 14 ноября, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Всех раненных в колледже Благовещенска доставили в медучреждения и в настоящее время оперируют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Navy В операционной

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Из информации, поступающей с места происшествия, стало известно, что стрелявший — студент 4 курса, ему 18 лет. Он стрелял из ружья в аудитории на третьем этаже учебного заведения. По словам очевидцев, во время занятий студент вышел в туалет и вернулся с ружьём.

Троих пострадавших госпитализировали. Егор Стасюк ранен в бедро, Касьян Каманец ранен в шею, Владислав Рожков ранен в ягодицу. В момент стрельбы в аудитории находилось около 20 человек. Когда началась стрельба, студенты разбежались, их вещи остались в аудитории.

Как сообщало ИА REGNUM, один из студентов Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства принёс в аудиторию ружьё и открыл огонь по сокурсникам.