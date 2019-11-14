Москва, 14 ноября, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Унифицированный ракетный комплекс «Ярс» будет выпускаться в России, в том числе для железнодорожного базирования, заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники, академик РАН Юрий Соломонов.

Kremlin.ru Межконтинентальные ракеты РС-24 «Ярс»

«Мы создали ракетный комплекс «Тополь-М», сейчас «Ярс» для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного — везде единая ракета», — приводит его слова Radio Sputnik.

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PC-24 «Ярс» — российская баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Сегодня эти ракетные комплексы становятся на боевое дежурство в различных регионах России.

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