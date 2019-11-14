Куньмин, Китай, 14 ноября, 2019, 04:33 — ИА Регнум. В провинции Юньнань на юго-западе Китая подтвержден очередной случай африканской чумы свиней, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

Вспышка была зафиксирована на ферме в городке Цзетоу города Тэнчун. Зараженными оказались 177 свиней, из которых 97 уже погибли, сообщили в Китайской центре контроля за заболеваемостью животных. Министерство направило на место специальную рабочую группу, которая принимает все необходимые меры, включая дезинфекцию и уничтожение больных животных.

Напомним, что африканская чума свиней поражает только свиней и не передается другим животным или человеку. Первый случай этого заболевания в Китае был зафиксирован летом 2018 года.