Псков, 14 ноября, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о военных преступлениях эстонских фашистов в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных под Псковом, сообщает РИА Новости.

Эстонская дивизия СС

В материалах уголовного дела представлены показания свидетелей казней и пыток в лагере в деревне Моглино, а также показания палачей. В документе указывается, что в концлагере содержались как военнослужащие, так и мирные граждане. В показаниях свидетелей и убийц подробно приводятся детали массовых казней и пыток. Также материалы содержат и сведения об устройстве самого лагеря для военнопленных.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября управления ФСБ по Карелии рассекретило документы о концлагерях Финляндии, созданных на оккупированной территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны. В документах представлены как и фамилии руководителей лагерей, так и показания об их зверствах.