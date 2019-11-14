Вашингтон, 14 ноября, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Сотрудничество в Арктике и открытие американского консульства в Гренландии обсудили госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд. Об этом 13 ноября сообщает Госдепартамент США.

Twitter.com/SecPompeo Майк Помпео и Еппе Куфуд

Помимо этого, участники встречи затронули темы глобальной безопасности и деятельность государств по развитию глобальных приоритетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа президент США Дональд Трамп высказал предложение купить у Дании остров Гренландия. Датские власти ответили отказом в продаже острова.