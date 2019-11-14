Балтасинский район, Татарстан, 14 ноября, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Десять муниципальных чиновников Балтасинского района Татарии получили взыскания после представления прокурора. Все они в декларациях о доходах за 2018 год допустили неточности и недочёты. Нарушения выявила проверка надзорного ведомства, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В районной прокуратуре уточнили, что во всех 11 случаях речь шла о счетах в банках и других кредитных организациях. В адрес главы исполкома было внесено представление, по результатам рассмотрения которого десяти служащим объявили замечание, а одному — выговор.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде городской депутат лишился мандата за то, что «забыл» указать в декларации заём на 9 млн рублей. О нём стало известно прокуратуре, которая и внесла соответствующее представление. Городская дума удовлетворила требование прокурора.

Отличился и чиновник из Кукморского района Татарии, который забыл о 18 счетах и недвижимости супруги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике предлагают избавить сельских депутатов от необходимости подавать деклараци, если они не работают на постоянной основе и не получают средства бюджета. Подобная инициатива была озвучена в мае 2019 года.