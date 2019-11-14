Самара, 14 ноября, 2019, 03:35 — ИА Регнум. В Самарской области в селе Нижнее Санчелеево ликвидирован пожар в цехе по переработке нефтепродуктов, 14 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Отмечается, что в ликвидации пожара, которому был присвоен повышенный ранг вызова — Пожар №2 — принимали участие 72 человека и 25 единиц техники. При пожаре никто не погиб и не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре по адресу: м.р. Ставропольский, н.п. Нижнее Санчелеево, ул. Северная, 2Б, ООО «ПКП-ЛПС», поступило в дежурную службу 14 ноября в 00:18.

Прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что пожар возник внутри ангара, где находились ёмкости с нефтепродуктами, и охватил 420 квадратных метров.