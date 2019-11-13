Прага, 14 ноября, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Некоторые правила в Организации Североатлантического договора (НАТО) нуждаются в пересмотре спустя 70 лет существования альянса, заявил 13 ноября журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

«Необходимо, чтобы европейские государства, его члены заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад», — сказал он после посещения президента Чехии Милоша Земана на Пражском граде.

По его словам, в руководстве Чехии имеют схожие взгляды на НАТО, а вопрос о пересмотре правил может быть поднят на заседании Евросовета. Также Бабиш в комплементарном ключе напомнил о словах французского президента Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «мозговой смерти».

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