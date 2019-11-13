Бразилиа, 14 ноября, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны БРИКС активнее развивать отношения в области торговли и инвестиций. Об этом Моди заявил 13 ноября, в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС.

Narendra Modi Нарендра Моди

«Цели, которые ставит перед собой БРИКС в сфере торговли и инвестиций, должны быть более амбициозными», — подчеркнул он.

По мнению главы индийского правительства, необходимо смелее развивать экономические связи между странами-членами пятёрки, включая создание совместных предприятий.

Моди также отметил, что Индия стала одной из самых открытых и благоприятных для бизнеса и инвестиций экономик мира прежде всего благодаря политической стабильности и предсказуемой политике. Не меньшее значение имели и направленные на поддержку бизнеса реформы.

Усилия правительства, считает Моди, позволяют рассчитывать на достижение к 2024 году объёма экономики Индии в $5 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Бразилии 13 ноября, Нарендра Моди заявил, что примет приглашение Путина и приедет в мае в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет в Москву на 75-летие Победы

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров стран сообщества начал работу в бразильской столице 13 ноября. В ходе него запланированы мероприятия бизнес-форума БРИКС и двусторонние переговоры лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

В 2020 году председательство в БРИКС перейдёт к России.