Архангельск, 14 ноября, 2019, 02:10 — ИА Регнум. C 1 в Архангельской области будет произведена индексация зарплат так называемых «неучтенных» бюджетников. Об этом на сессии областного собрания сообщила министр финансов региона Елена Усачева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Индивидуальные решения по повышению оплаты труда приняты для четырех категорий бюджетников: дополнительные повышения будут произведены специалистам по социальной работе, работникам лесничеств, ветеринарным специалистам и работникам пожарной охраны.

Так, с 1 января на 15% повысят зарплату специалистам по социальной работе и заведующим отделений учреждений социального обслуживания. На 11,2% вырастут зарплаты у основного персонала подразделений противопожарной службы. Рост заплаты ветеринарных работников составит до 96%.

Кроме того, с 1 июля на 15% будет повышена зарплата работников лесничеств. На эти цели в областном бюджете будет предусмотрено 199 млн рублей. Общий объем средств, направленных на повышение зарплат составит 1,8 млрд рублей. Однако для выполнения всех обязательство по повышению зарплат придется изыскать еще 800 млн рублей.